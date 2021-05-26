Ukrayna'da Kırım'da kaybolan kişiler için "Yürüyüş Çemberi" eylemi yapıldı - Son Dakika

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 2014'te ortadan kaybolan ve kendilerinden hala haber alınamayan 15 kişi için Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin önünde "Yürüyüş Çemberi" eylemi gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşu "CrimeaSOS"in düzenlediği eylemdeki "Yürüyüş Çemberi", haber alınamayan kişilerin hala arandığını ve buna devam edileceğini sembolize ediyor.

CrimeaSOS yetkilisi Denis Savçenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü eylemin, haber alınamayan kişiler için düzenlenen eylemlerin 58'incisi olduğunu kaydetti.

Savçenko, bugünün Ervin İbrahimov'un kaybolmasının 5. yılı olduğunu belirterek "5 senedir her ay bu eylemleri düzenledik. Ancak Rus elçiliğinden çabalarımıza rağmen cevap yok. Onlar olayların etkili şekilde soruşturulması, suçluların cezalandırması ve bilgilendirme konusunda görevini yerine getirmiyor." dedi.

Kaybolanların yakınlarının her gün onların evlerine dönmesini beklediğine dikkati çeken Savçenko, "Bu eyleme gelen herkes çok önemli. Biz onlar hakkında konuşmaya ve onları aramaya devam edeceğiz. Toplamda 44 kişi kaybolmuştu ve 15'inden hala haber yok, bunlardan 10'u Kırım Tatar'ı, 5'i Ukraynalı." diye konuştu.