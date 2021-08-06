Kiev'de Kırım Platformu Uzmanlar Ağı Forumu başladı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Platformu Uzmanlar Ağı Forumu başladı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, forumun açılışında konuşan, Kırım'ın ilhakının yarattığı duruma çözüm için burada bulunduklarını belirterek 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Kırım Platformu'nun hükümet, parlamento ve uzmanlar arası olarak pek çok ayaktan oluşacağını söyledi.

Yarımadaya ilişkin doğanın koruması, insan hakları, kültürel haklar ve askerileştirme gibi pek çok konuda oluşan sonuçları uzmanlar ağı sayesinde anlayabileceklerini vurgulayan Ceppar, Kırım Platformu'nu nihai amacının Kırım'ın özgürleştirilmesi olduğunu kaydetti.

Kırım'ın kurtarılması yolunda bir başlangıç olacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç de Kırım'ın kurtarılması için sivil toplum ve devletin beraber çalışmasının önemine dikkati çekti.

Son dönemde Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi ve Kırım Tatar Türkleri için yerel haklar yasasının kabul edilmesinin önemli olduğunu hatırlatan Korineviç, gerçekleşecek Kırım platformunun Kırım'ın kurtarılması yolunda bir başlangıç olacağını vurguladı.

Kırım Platformu Uzmanlar Ağı kapsamında, Ukraynalı ve uluslararası uzmanlar, yarımadaya ilişkin insan hakları, kültürel miras, yerli halkların haklarının tesisi, Kırım'ın Rusya toprağı olarak tanınmaması siyaseti ve Rusya'ya yaptırımlar gibi farklı konuları ele alacaklar.