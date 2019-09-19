Son Dakika Haberleri: Kiev'de köprüyü havaya uçurmakla tehdit eden eylemci yakalandı (ek görüntüler)
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Kiev'de köprüyü havaya uçurmakla tehdit eden eylemci yakalandı (ek görüntüler)

2 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de silahlı eylemci, otomobille geldiği Metro Köprüsü'nü havaya uçurma tehdidinde bulundu.

Kiev'de köprüyü havaya uçurmakla tehdit eden eylemci yakalandı (ek görüntüler), System.String[]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de silahlı eylemci, otomobille geldiği Metro Köprüsü'nü havaya uçurma tehdidinde bulundu. Güvenlik güçlerinin alarma geçtiği olayda, silahlı eylemci, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kiev'de dün akşam saatlerinde araç trafiğinin en yoğun olduğu saatte bir kişi metro köprüsünde eylem yaptı. Aracından inen askeri kamuflajlı bir kişi, görgü tanıklarının ifadesine göre önce otomatik silahla havaya birkaç kez ateş açtı ve o esnada bölgeden geçenlerin araçlarından inmemesini istedi. Köprü üzerinde bulunan araçlardaki kişiler ise panikle bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, köprü araç trafiğine kapatıldı. Şüpheli ise köprüyü havaya uçarma tehditinde bulundu.
Şüpheli eylemini sürdürürken, olay yerine çevik kuvvet polisleri ve tüm acil durum birimlerinin yanısıra zırhlı askeri araçlar eşliğinde özel harekat ekibi de sevk edildi. İçişleri Bakanı Arsen Avakov de olay yerine geldi.
OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrılarına olumsuz cevap veren silahlı eylemci, çevvik kuvvet ve özel harekat ekibinin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede endişeye neden olan süreç, başarılı operasyonla can kaybı ve yaralanma olmadan sona erdi. Eylemci sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, köprü üzerinde alınan güvenlik tedbirleri kaldırılıp, ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şüphelinin görüntüleri
Yakalanması
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Ukrayna, Kiev, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
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