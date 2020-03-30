Kiev'de korkutan yangın - Son Dakika

Kiev'de korkutan yangın
6 saat önce
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle müstakil bir ev tamamen kül oldu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle müstakil bir ev tamamen kül oldu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, müstakil bir evde yangın çıktı. Kvitki-Osnovyanenko Caddesindeki korkutan yangında, ev tamamen kül oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. - KİEV
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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