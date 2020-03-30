- Kiev'de korkutan yangın - Son Dakika

- Kiev'de korkutan yangın

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle müstakil bir ev tamamen kül oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, müstakil bir evde yangın çıktı. Kvitki-Osnovyanenko Caddesindeki korkutan yangında, ev tamamen kül oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.