Kiev'de Meydan'da Ulusal Marşlar Konseri - Son Dakika
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Kiev'de Meydan'da Ulusal Marşlar Konseri

10.03.2022 10:44

Kiev Klasik Senfoni Orkestrası başkentte Meydan olarak da bilinen Bağımsızlık Meydanı'nda konser verdi.

Kiev Klasik Senfoni Orkestrası başkentte Meydan olarak da bilinen Bağımsızlık Meydanı'nda konser verdi. Sanatçıların açık hava konserinde Ukrayna milli marşının yanı sıra AB marşları çaldı. 'Özgür Gökyüzü' mesajıyla verilen konser Ukrayna'da televizyon kanallarında canlı yayınlandı. Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'da belirli bölgelerde tahliyelerin devam etmesi için 12 saatlik geçici ateşkes uygulaması devreye sokuldu. Ülkeden iki haftada 2 milyondan fazla kişi ayrıldı

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Kiev'de Meydan'da Ulusal Marşlar Konseri - Son Dakika


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