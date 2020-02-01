Kiev'de polis cami girişinde kimlik kontrolü yaptı çok sayıda gözaltı - Son Dakika

Kiev'de polis cami girişinde kimlik kontrolü yaptı Çok sayıda gözaltı

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de güvenlik güçlerinin, cuma namazı için camiye giden Müslümanlara toplu kimlik kontrolü yaptığı, 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kiev İslam Merkezi Camisi'nin önünde bugün yaklaşık 40 polisin, cuma namazı için camiye gelenlere kimlik kontrolü yaptığını, pasaportları yanlarında olmayan 25 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kiev Polisi ise gözaltına alınanların sayısını 15 olarak açıkladı.

Müftü İsmagilov sosyül medya hesabından olaya tepki göstererek, Rusya devletini, camilere baskın yaptığı için eleştirirdim, bugün aynısı Kiev'de oldu diye yazdı.

Güvenlik güçlerinin cuma namazı öncesi otobüsle caminin önüne geldiğini ve polislerden bazılarının maskeli olduklarını belirten Müftü, Kiev'de sıkıyönetim mi var Göçmen İdaresi kendi işini yapmakla yükümlü, bunu anlıyorum, ancak camilerin, kiliselerin ya da diğer kültür yapılarının önünde bu olmamalı. Katedrallerin ve sinagogların önünde, ibadet yapmaya gelen kişilere yönelik böyle bir kontrol yapılabileceğini düşünemiyorum ifadelerinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI '12 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ'

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev'in Şevçenko semtinde dün yapılan denetimlerde 15 yabancı ülke vatandaşıyla ilgili çeşitli ihlaller tespit edildiği, bu kişilerden 12'sinin sınır dışı edildiği bildirildi. Kiev Polisi, gözaltına alınan 15 yabancı ülke vatandaşının Rusya, Fas, Azerbaycan, Tunus, Yemen, Mısır, Suriye, Özbekistan ve Libya vatandaşları olduklarını duyurdu.

GÖÇ İDARESİ 'DİNİ AZINLIKLARA SAYGILIYIZ'

Ukrayna Devlet Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada ise 'Devlet Göç İdaresi'nin, Ukrayna yasalarını yerine getirirken, dini ve etnik azınlıklara saygıyla yaklaştığının altını çiziyoruz' denildi.