Son Dakika Haberleri: Kiev'de Sahte Polis, Bir Türk'ü Dolandırdı

Kiev'de Sahte Polis, Bir Türk'ü Dolandırdı

21 dakika önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e turist olarak gelen bir Türk vatandaşı dolandırıcıların kurbanı oldu.

Kiev'de Sahte Polis, Bir Türk'ü Dolandırdı, System.String[]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e turist olarak gelen bir Türk vatandaşı dolandırıcıların kurbanı oldu.

Ukrayna basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kiev'in merkezinde akşam saatlerinde konakladığı otele doğru yürüyen Türk turist, önündeki bir kişinin cebinden parasının düştüğünü gördü.

Bu kişiyi uyararak yerden aldığı bir tomar parayı kendisine uzatan Türk vatandaşı, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Turistin yardım etmek istediği kişi, paranın eksik olduğunu iddia etti.

Bu sırada yanlarına gelen diğer bir kişi, gösterdiği sahte kimlikle kendini polis olarak tanıtarak, Türk vatandaşından tüm ceplerini boşaltmasını istedi.

Bunun üzerine Türk turist, cüzdanını sahte polise verdi. Cüzdandaki tüm parayı alan dolandırıcılar farklı yönlere doğru kaçarak izlerini kaybettirdi.

Dolandırıldığını anlayan Türk vatandaşı hemen polise başvurdu. Dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlatan Ukrayna polisinin, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı belirtildi. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:27 Kaynak: DHA

turist, Kiev, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lionel Messi'den Emiliano Sala Çağrısı Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı

Fransa ve İspanya Seçime Gidilmezse Guiado'yu Venezuela'nın Geçici Başkanı Olarak Tanıyacaklarını Duyurdu Ektiği Mahsuller Elinde Kalınca E-Ticaret'e Yönelen Genç Tarih Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:48:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kiev'de Sahte Polis, Bir Türk'ü Dolandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]