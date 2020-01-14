Kiev'de sıcak su borusu patladı, avm'yi su bastı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiev'de sıcak su borusu patladı, avm'yi su bastı - Son Dakika

Kiev'de sıcak su borusu patladı, avm'yi su bastı

6 saat önce

Kiev'de sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastıUkrayna (DHA) ? Başkent Kiev'de anayol altında bulunan sıcak su boru hattı patladı, bir alışveriş merkezini (AVM) su bastıOlay akşam saatlerinde Kiev'de bulunan bir AVM'nin hemen önünde meydana geldi.

Kiev'de sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastı

Ukrayna (DHA) ? Başkent Kiev'de anayol altında bulunan sıcak su boru hattı patladı, bir alışveriş merkezini (AVM) su bastı

Olay akşam saatlerinde Kiev'de bulunan bir AVM'nin hemen önünde meydana geldi. Sıcak su borusunun patlaması sonrası yolda çökme oldu, içinde yolcuların bulunduğu bir minibüs çukurda mahsur kaldı. İçendeki yolcular tahliye edildi ancak bu kez de AVM'yi su bastığı anlaşıldı. AVM görevlileri içerideki müşterileri tahliye etti. Bacaklarında yanıklar olan bir kadının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Görevliler hattaki patlağın ve çöken yolun onarımı için çalışma başlatırken; AVM'deki suyunu da tahliye edildiği belirtildi.

Kiev'de sıcak su borusu patladı, avm'yi su bastı

Kiev, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek
Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 19:40:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiev'de sıcak su borusu patladı, avm'yi su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]