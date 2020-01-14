Kiev'de sıcak su borusu patladı, avm'yi su bastı - Son Dakika

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Kiev'de sıcak su borusu patladı, avm'yi su bastı
6 saat önce
Kiev'de sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastıUkrayna (DHA) ? Başkent Kiev'de anayol altında bulunan sıcak su boru hattı patladı, bir alışveriş merkezini (AVM) su bastıOlay akşam saatlerinde Kiev'de bulunan bir AVM'nin hemen önünde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:16 Kaynak: DHA
Kiev'de sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastı
Ukrayna (DHA) ? Başkent Kiev'de anayol altında bulunan sıcak su boru hattı patladı, bir alışveriş merkezini (AVM) su bastı
Olay akşam saatlerinde Kiev'de bulunan bir AVM'nin hemen önünde meydana geldi. Sıcak su borusunun patlaması sonrası yolda çökme oldu, içinde yolcuların bulunduğu bir minibüs çukurda mahsur kaldı. İçendeki yolcular tahliye edildi ancak bu kez de AVM'yi su bastığı anlaşıldı. AVM görevlileri içerideki müşterileri tahliye etti. Bacaklarında yanıklar olan bir kadının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Görevliler hattaki patlağın ve çöken yolun onarımı için çalışma başlatırken; AVM'deki suyunu da tahliye edildiği belirtildi.
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