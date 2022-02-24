Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

24.02.2022 18:39
Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna, Rusya'nın askeri operasyonunun ardından ülkenin başkenti Kiev'de halkın güvenliğinin sağlanması adına bugünden itibaren kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ukrayna, Rusya'nın askeri operasyonunun ardından ülkenin başkenti Kiev'de halkın güvenliğinin sağlanması adına bugünden itibaren kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Rusya'nın Ukrayna yönelik askeri operasyonu devam ederken, Ukrayna hükümeti başkent Kiev'de halkın güvenliğini sağlamak adına sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldığını duyurdu. Alınan karar kapsamında bugünden itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının, 07.00 ile 22.00 saatleri arasında uygulanacağı ifade edildi. Bu kararın, başkent sakinlerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli bir adım olduğunu belirten Ukrayna hükümeti, sokağa çıkma yasağı boyunca toplu taşımanın hizmet vermeyeceğini kaydetti. Aynı zamanda, metro istasyonlarının günün her saatinde sığınak olarak hizmet vereceği bildirilirken, Kiev halkının evlerine zamanında dönmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların, özellikle kritik altyapı şirketlerinin çalışanları olmak üzere şehir içinde sokağa çıkması gerektiği durumda yanlarında kimlik belgelerini bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son Dakika: Ukrayna'nın ilk resmi toprak kaybı! Rusya, Herson bölgesini kontrol altına aldı Son Dakika: Ukrayna'nın ilk resmi toprak kaybı! Rusya, Herson bölgesini kontrol altına aldı Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Kiev'de 14 kişinin içinde bulunduğu askeri uçak düştü! 10 kişi hayatını kaybetti Kiev'de 14 kişinin içinde bulunduğu askeri uçak düştü! 10 kişi hayatını kaybetti

Sokağa Çıkma Yasağı, Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı
18:39 Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bir kadını rahatsız ediyordu
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:56 Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Çin'le ilgili korkutan iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
17:50 Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada
17:48 Alman ekibinden çarpıcı Rusya hamlesi! Savaşın başlamasıyla harekete geçtiler
17:33 Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor
17:25 UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 18:58:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement