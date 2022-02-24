Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Ukrayna, Rusya'nın askeri operasyonunun ardından ülkenin başkenti Kiev'de halkın güvenliğinin sağlanması adına bugünden itibaren kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Rusya'nın Ukrayna yönelik askeri operasyonu devam ederken, Ukrayna hükümeti başkent Kiev'de halkın güvenliğini sağlamak adına sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldığını duyurdu. Alınan karar kapsamında bugünden itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının, 07.00 ile 22.00 saatleri arasında uygulanacağı ifade edildi. Bu kararın, başkent sakinlerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli bir adım olduğunu belirten Ukrayna hükümeti, sokağa çıkma yasağı boyunca toplu taşımanın hizmet vermeyeceğini kaydetti. Aynı zamanda, metro istasyonlarının günün her saatinde sığınak olarak hizmet vereceği bildirilirken, Kiev halkının evlerine zamanında dönmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların, özellikle kritik altyapı şirketlerinin çalışanları olmak üzere şehir içinde sokağa çıkması gerektiği durumda yanlarında kimlik belgelerini bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

(İHA)