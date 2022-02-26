Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

26.02.2022 15:24
Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşamdan itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşamdan itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna'daki Rusya saldırıları bugün de devam ederken, başkent Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, yasağın bu akşamdan itibaren başlayarak 17.00-08.00 saat aralığında uygulanacağı belirtildi. Klitschko, sokağa çıkma yasağının "başkentin daha etkili savunulması ve sakinlerin güvenliği" için alındığını ifade ederken, "Yasak boyunca sokağa çıkan her sivil düşman sabotaj ve keşif gruplarının üyesi sayılacak. Lütfen durumu anlayışla karşılayın ve dışarıya çıkmayın" dedi.

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Sokağa Çıkma Yasağı, Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


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