Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı - Son Dakika
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Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

21.03.2022 14:25
Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

Rus ordusu, Ukrayna'daki saldırılarına devam ederken, Kiev Belediyesi uygulanan sokağa çıkma yasağının 23 Mart Çarşamba sabahı saat 07.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Bugün 21 Mart itibariyle saat 20.00'den itibaren 23 Mart 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı sürecektir. Özel izin olmadan dolaşmak yasaktır. Sadece sığınaklara gitmek için dışarı çıkabilirsiniz. Yasak saatinde dışarıda özel izin kağıtları olmadan dolaşanlar, özel sabotaj grupları olarak kabul edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Kaynak: İHA

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