Kiev'de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı - Son Dakika
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Kiev'de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı

26.03.2022 17:05
Kiev'de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki sokağa çıkma yasağı tekrar uzatıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki sokağa çıkma yasağı tekrar uzatıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 31 gündür sürerken, başkent Kiev'deki sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yasağın bugün saat 20.00 itibariyle başlayıp 28 Mart 07.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu. Kiev bölgesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına sebep olarak, Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki yaşanabilecek çatışmalar gösteriliyor. - KİEV

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Sokağa Çıkma Yasağı, Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiev'de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı - Son Dakika
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