Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi pazartesiye kadar uzatıldı - Son Dakika
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Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi pazartesiye kadar uzatıldı

26.02.2022 20:43
Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi pazartesiye kadar uzatıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatıldı.

Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, özel izni bulunanlar hariç şehir sakinlerinin dışarı çıkmasının yasak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı süresince sokakta tespit edilecek tüm kişilerin düşman keşif ve sabotaj gruplarının üyesi kabul edileceği belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sokağa çıkma yasağının bugün saat 17.00'de başlayacağını ve yarın 08.00'de sona ereceğini duyurmuştu.

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Pazartesi, 28 Şubat, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi pazartesiye kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi pazartesiye kadar uzatıldı - Son Dakika
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