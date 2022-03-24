Kiev'de top mermisi eve isabet etti - Son Dakika
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Kiev'de top mermisi eve isabet etti

24.03.2022 18:13
Kiev'de top mermisi eve isabet etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusu tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermilerinden biri müstakil eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusu tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermilerinden biri müstakil eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. Rus ordusu tarafından düzenlenen topçu saldırısında Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Obolon semtinde bulunan müstakil eve top mermilerinden birinin isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "Merkezimize Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin ihbar gelmesi sonucunda olay yerine 3 teknik araç ve 15 personel sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda iki katlı müstakil evde çıkan yangını, eve isabet eden top mermisinin sebep olduğu anlaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Kiev'de top mermisi eve isabet etti
Kiev'de top mermisi eve isabet etti
Kiev'de top mermisi eve isabet etti

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kiev'de top mermisi eve isabet etti - Son Dakika
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