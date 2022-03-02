Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu - Son Dakika
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Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu

02.03.2022 23:39
Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın attığı füzenin, Kiev'in merkezinde yer alan Güney Tren İstasyonu ile Ibis Otel arasına düştüğü bildirildi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, şehre sıcak su hattı taşıyan boruların vurulduğunu, Kiev'in bir bölümünde halkın ısınma imkanlarını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı Güney Tren İstasyonu, Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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Ukrayna, Rusya, Tren, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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