Son Dakika Haberleri: Kiev'de Türk Öğrencilerin Ağırlıklı Olduğu Üniversitede Yangın Çıktı

Kiev'de Türk Öğrencilerin Ağırlıklı Olduğu Üniversitede Yangın Çıktı

1 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk öğrencilerin ağırlıklı olduğu Milli Havacılık Üniversitesinde yangın çıktı.

Kiev'de Türk Öğrencilerin Ağırlıklı Olduğu Üniversitede Yangın Çıktı, System.String[]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk öğrencilerin ağırlıklı olduğu Milli Havacılık Üniversitesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir havacılık üniversitesinde yangın çıktı. Türk öğrencilerin de eğitim gördüğü Milli Havacılık Üniversitesinin (NAU) 4 katlı binasında, öğrenciler arasında büyük paniğe yol açan yangın çıktı. Yangın, binanın birinci katındaki masaların ve teknik ekipmanların saklandığı depoda çıktı. Kiev Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek söndürüldü ve yangında can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili okul yönetimi tarafından soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

Ukrayna, Kiev, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı Polisin Durdurduğu TIR'daki Tuvalet Kağıtlarının Arasından 33 Kaçak Göçmen Çıktı

Belediye Başkanı, Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi Marmara Üniversitesinde Korkutan Yangın!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 23:19:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kiev'de Türk Öğrencilerin Ağırlıklı Olduğu Üniversitede Yangın Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]