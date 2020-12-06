Kiev'de Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Marinskiy Sarayı'nın önünde gerçekleşen törene Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy katıldı.

Törende konuşan Zelenskiy, güçlü ordunun Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının teminatı olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın "NATO Genişletilmiş Fırsatlar Partneri" statüsü almış olmasının ordunun reformunun doğru yönde gittiğinin bir kanıtı olduğunu ifade eden Zelenskiy, savunmaya ayrılan bütçenin asla azalmayacağını vurguladı.

Zelenskiy, ordunun yeni ve modern silahlar alacağını aktararak "Ülkemizin ordusu ve güvenliği konusunda asla tasarruf yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü 6 Kasım 1991'den beri ülkede her sene kutlanıyor.