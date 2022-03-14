Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü

14.03.2022 14:34

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna ordusu tarafından havada imha edilen Rus roketinin parçaları, kentteki binaların üzerine düştü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna ordusu tarafından havada imha edilen Rus roketinin parçaları, kentteki binaların üzerine düştü.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, Rus birlikleri sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor. Rusya tarafından bu sabah saatlerinde Başkent Kiev'de atılan roketlerden biri Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. Havada imha edilen roketin parçalara ayrılmasının ardından Kurenovka semtinde bulunan binaların üzerine roket parçaları düştü. Binada oturan Ukraynalılar panik halinde evlerini boşaltırken, binanın camlarının ve duvarlarının yıkıldığı görüldü.

(Bekir Keskin/ İHA)

Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü
Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü
Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü

YORUMLAR
500
Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement