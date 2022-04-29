Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

29.04.2022 16:05

- Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün gerçekleştirilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği Rus saldırısının hedefi olan sivil binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

- Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün gerçekleştirilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği Rus saldırısının hedefi olan sivil binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırı devam ediyor. Rusya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında dün akşam saatlerinde başkent Kiev'i hedef almıştı. Saldırıda füzelerden birinin isabet ettiği sivil bina hasar aldı. Sivil savunma ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı Shevchenko bölgesinde bulunan binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Aralıksız devam eden çalışmalarda enkazda kalanlar çıkarılıyor.

Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
Kiev'de vurulan Miske mezarlığı AA ekibince görüntülendi Kiev'de vurulan Miske mezarlığı AA ekibince görüntülendi

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklamalar geldi!
16:21 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer gelen eleştirilere isyan etti: Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim
16:15 Sokakta yürürken köpek ordusunun saldırısına uğradı!
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
16:00 İçkili masada Kadir Gecesi paylaşımı yapan kişilere soruşturma kararı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
15:37 İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım
15:25 Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 16:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement