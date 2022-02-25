Kiev'de vurulan İHA'nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kiev'de vurulan İHA'nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

25.02.2022 10:34
Kiev'de vurulan İHA'nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde Ukrayna tarafından vurulan Rus İHA'sının binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde Ukrayna tarafından vurulan Rus İHA'sının binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ukrayna'ya giren Rus birliklerinin gece saatlerinde de saldırıları devam etti. Ukrayna'nın başkenti Kiev yeniden füze ve İHA saldırılarının hedefindeydi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde gözlem ve saldırı planı yapan Rusya'ya ait insansız hava aracını vurdu. Vurulan İHA Darnitsa semtindeki Koşitsa caddesinde bulunan bir binaya düştü. Binada büyük hasar meydana gelirken, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Binada yaşayanlar olayın ardından tahliye edildi.

Öte yandan orduya bağlı haber kaynakları, Rus birliklerin Kiev bölgesinde Vorzel şehrine de saldırı hazırlığında olduğunu bildirdi. - KİEV

Kiev'de vurulan İHA'nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Kiev'de vurulan İHA'nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Kiev'de vurulan İHA'nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık Kiev'de sirenler çaldı, halk sığınaklara indi Kiev'de sirenler çaldı, halk sığınaklara indi

İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiev'de vurulan İHA'nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:41:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kiev'de vurulan İHA'nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement