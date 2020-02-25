Kiev'de yaya geçidinde kaza: Türk vatandaşı yaralandı - Son Dakika

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Kiev'de yaya geçidinde kaza: Türk vatandaşı yaralandı
6 saat önce
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen trafik kazasında yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türk vatandaşı yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:21 Kaynak: İHA
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen trafik kazasında yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türk vatandaşı yaralandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Boryspil ilçesinde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türk vatandaşı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KİEV
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