Kiev'de yaya geçidinde kaza: Türk vatandaşı yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kiev'de yaya geçidinde kaza: Türk vatandaşı yaralandı - Son Dakika

Kiev'de yaya geçidinde kaza: Türk vatandaşı yaralandı

6 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen trafik kazasında yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türk vatandaşı yaralandı.

Kiev'de yaya geçidinde kaza: Türk vatandaşı yaralandı, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen trafik kazasında yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türk vatandaşı yaralandı.


Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Boryspil ilçesinde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türk vatandaşı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KİEV

Ukrayna, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:21 Kaynak: İHA
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