Kiev'deki Azerbaycanlı diplomatlar geçici olarak Lviv'e taşındı - Son Dakika
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Kiev'deki Azerbaycanlı diplomatlar geçici olarak Lviv'e taşındı

08.03.2022 12:55
Kiev'deki Azerbaycanlı diplomatlar geçici olarak Lviv'e taşındı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görev yapan Azerbaycanlı diplomatlar, geçici olarak Lviv kentinde faaliyet gösterecek.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görev yapan Azerbaycanlı diplomatlar, geçici olarak Lviv kentinde faaliyet gösterecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki durum ve Kiev'deki artan güvenlik sorunu nedeniyle Azerbaycanlı diplomatların geçici olarak Lviv'e taşındığı bildirildi.

Açıklamada, diplomatların Azerbaycan vatandaşlarının başvuruları ve tahliye konuları üzerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

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Azerbaycan, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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