Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor - Son Dakika
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Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor

27.03.2022 11:50
Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sanatevleri ve kiliselerin önünde yer alan büst ve heykeller belediye başkanlığı yetkilileri ve gönüllüler tarafından kum torbalarıyla ve tahtalarla kaplanarak koruma altına alınıyor.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sanatevleri ve kiliselerin önünde yer alan büst ve heykeller belediye başkanlığı yetkilileri ve gönüllüler tarafından kum torbalarıyla ve tahtalarla kaplanarak koruma altına alınıyor.

Ülkenin diğer bölgelerinde görülen sanat eserlerini saldırılardan koruma çalışmaları Kiev'in merkez caddelerindeki meydanlarda da başladı.

Opera Sarayı'nın önünde yer alan, Ukrayna'da opera kültürünün kurucularından olan ünlü Ukraynalı besteci Mikola Lisenko'nun heykelinin önüne kum torbaları taşıyan Vitali Mişeko, "Kentteki tarihi eserleri, Rusya'nın hava saldırılarından elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz." dedi.

Mişenko, "Dünden beri bu heykeli kaplamaya çalışıyoruz. Ben Kiev Belediyesine eserleri korumasında gönüllü olarak destek veriyorum." diye konuştu.

Kiev Belediyesinin Kültür Koruma Dairesinde görevli Vartan Azatian, sosyal paylaşım sitelerinden gönüllüleri kentin tarihi eserlerinin korunması çalışmalarına davet ettiklerini belirterek "Kiev'deki gönüllüler kendi imkanlarıyla bize destek veriyor. Kum torbaları olsun, tahtalar olsun, araçlarıyla getiriyorlar." diye konuştu.

Kentte milli değere sahip tarihi eserleri korumaya çalıştıklarını ifade eden Azatian, savaş başlandığında bu tür çalışmaların gerçekleştirilmesi için imkan bulunmadığını, halihazırda bu çalışmaların arttığını söyledi.

Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor
Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor
Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor
Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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