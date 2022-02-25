Kiev'deki Gazeteci Gülsüm Khalilova: "21. yüzyılda 1941'in karanlığını yaşıyoruz" - Son Dakika

Kiev'de yaşayan gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "21. yüzyılda 1941'in karanlığını yaşıyoruz" dedi.

Rusya, Ukrayna saldırılarına 2'nci gününde de devam ediyor. Bölgedeki birçok noktadan siren ve patlama sesleri yükselirken, Ukrayna halkı ise sığınaklara koşuyor. Başkent Kiev'de bulunan ve yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Gülsüm Khalilova son yayınladığı videoda, "Arkadaşlar, savaşın içinden herkese merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur çünkü başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri, insanlara sığınaklara gitmeleri için çağrılar yapıyor. Buralar, Moskova sayesinde bildiğiniz 1941-1945 Varşova gibi olmuş. Bizler 21. yüzyılda 1941'in karanlığını yaşıyoruz. Ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Ruslar tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında. Olsun, korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir" dedi.

"DÜNYA KAFASINI KUMA GÖMMÜŞ"

Khalilova, Kiev sokaklarından yayınladığı görüntülü mesajda ayrıca, "Bir yandan Ukrayna askerlerinin arabalarını ele geçiren Rusya, Kiev'e girmeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ve halkı, işgalcilere karşı direniyorlar. Avrupa'nın göbeğinde 21. yüzyılda bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul hatta kınamaktan korkanlar da var. Ama bir gün gelecek onların da başkenti de işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak. Kiev'den herkese sevgiler" sözlerine yer verdi.

(İHA)