Kiev'deki Rus saldırısında top mermisinin isabet ettiği apartmanda 4 kişi öldü - Son Dakika
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Kiev'deki Rus saldırısında top mermisinin isabet ettiği apartmanda 4 kişi öldü

15.03.2022 16:45
Kiev'deki Rus saldırısında top mermisinin isabet ettiği apartmanda 4 kişi öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Rus birliklerinin Kiev'e düzenledikleri saldırı sırasında bir top mermisinin isabet ettiği Svyatoşinskiy semtindeki apartmanda çıkan yangını hala söndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Kliçko, söz konusu yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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Saldırı, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kiev'deki Rus saldırısında top mermisinin isabet ettiği apartmanda 4 kişi öldü - Son Dakika
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