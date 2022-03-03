Kiev'deki saldırı anı kamerada - Son Dakika

- Kiev'deki saldırı anı kamerada

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece saatlerinde hedef aldığı saldırılardan biri kameraya yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki en önemli hedef olan başkent Kiev'e saldırılar artarak devam ediyor. Rusya, Kiev'e yönelik son saldırısında Kievliler için hayati öneme sahip olan ısıtma hatlarını vurdu. Kiev'in batısındaki tren istasyonu yakınında bulunan merkezi ısıtma merkezine atılan roket ile Kiev'in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko saldırıya tepki göstererek, "Kiev'i dondurmak istiyorlar. Tren istasyonu yakınındaki büyük bir ısıtma ana hattı saldırıyla tahrip edildi" dedi. Kiev'de gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılar kameraya yansıdı.

Öte yandan Rusya, dün Kiev'deki televizyon kulesini hedef almış saldırıda 1'i gazeteci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.