Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü - Son Dakika
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Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü

15.03.2022 10:36

Vurulan binadan görüntüler Binanın söndürülmesinden detaylar KİEV (AA) – Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Vurulan binadan görüntüler

Binanın söndürülmesinden detaylar

KİEV (AA) – Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Rus birlikleri tarafından başkent Kiev'e gerçekleştirilen saldırı sırasında bir top mermisi de bu kez Svyatoşinskiy semtinde yer alan çok katlı apartmana isabet etti.

Saldırı sonucunda 16 katlı apartman tamamen yanarken, 2 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasar gören binadan 27 kişi kurtarıldı.

Kiev Acil Durumlar Servisi Basın Sözcüsü Svetlana Vodolaga, Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 04.22 ila 05.51'de başkent Kiev'e düzenlenen saldırıda 2 çok katlı apartman ile bir müstakil eve top mermileri isabet ettiğini bildirdi.

Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü
Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü
Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü - Son Dakika
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