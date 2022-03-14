Kiev'deki Türk iş insanı her gün 1000 kadar Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kiev'deki Türk iş insanı her gün 1000 kadar Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtıyor

14.03.2022 12:02

Türk iş insanı Onur Hekim, 20 yıl önce geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1000 Ukraynalıya ücretsiz yemek veriyor.

Türk iş insanı Onur Hekim, 20 yıl önce geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1000 Ukraynalıya ücretsiz yemek veriyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Kiev'de dükkanların büyük bir bölümü kapalı, açık olanlarda ise birçok ürüne ulaşılamıyor.

Dükkanların kapalı olması nedeniyle Kievlilerin bir kısmı gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor.

İzmir'den 20 yıl önce Kiev'e gelen ve kentte yemek sektöründe hizmet veren Hekim, savaş nedeniyle evlerinden olan Ukraynalılara yardım etmek için kolları sıvadı.

Hekim, önce sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla sahip olduğu restoranda evlerinden olan Kievlilere yemek hazırlanması için gönüllülere çağrıda bulundu.

Bu çağrı üzerine çok sayıda gönüllü yemeklerin hazırlanmasında görev almak için Hekim'e başvuruda bulundu.

Bunun ardından Hekim, gönüllülerin yardımıyla savaşın başlamasından birkaç gün sonra 500 kişiye yemek dağıtımına başladı.

Hekim'in finanse ettiği yardım kampanyasında bugün yaklaşık 1000 Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtılıyor.

AA muhabirine konuşan Hekim, savaş başladıktan sonra Ukrayna'yı terk etmeyi hiç düşünmediğini belirterek "20 senedir Kiev'de yaşıyorum, 20 senedir Ukrayna'nın toprağına bastım, buranın havasını soludum, bu insanlarla büyüdüm. O yüzden savaş çıktıktan sonra birçok kişi gibi aklımdan 'ya ben çıkıp gitmeliyim' fikri geçmedi. Hatta burada kalma fikrim de sadece evde ya da sığınakta kalmak değil... Buranın insanına yardım etmek istedim." dedi.

Sığınaklarda, hastanelerde, metrolarda kalan sivillere bu yemekleri hem kendi imkanlarıyla hem de gönüllüler aracılığıyla ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Hekim, "Burada kalmanın sebebi de esasında kişisel bir tercihti. Kesinlikle bana maddi bir getirisi yok, tam tersine bugün (yemek dağıtımında) 14. günümüz. Yapılan tüm masrafları kendim karşılamaktayım. Bunu da seve seve yapıyorum. Çünkü ben ekmeğimi 20 senedir bu topraklarda kazanıyorum." diye konuştu.

Hekim, ücretsiz yemek dağıtımında bulunduğu için Ukraynalılardan olumlu tepkiler aldığını dile getirerek "İlk dağıtıma başladığımızda, riskin yoğun olduğu noktalarda yemekleri dağıtırken gelip sarılanlar, ağlayanlar...İnanılmaz bir tepki. Bu duyguları anlatmam çok zor." şeklinde konuştu.

Savaş nedeniyle tedarik ve lojistikte problemler yaşadıklarını belirten Hekim, "Gönüllü ekibimizle bulabildiğimizi alıp getiriyor ve bunları dağıtıyoruz. İlk günden bu yana risk söz konusu ve bu riskin artacağına dair söylemler var. Benim için riskin olup olmadığının çok önemi yok, son ana kadar burada olacağım, tedarik zinciri imkanı olduğu sürece bunu devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

Kiev'deki Türk iş insanı her gün 1000 kadar Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtıyor
Kiev'deki Türk iş insanı her gün 1000 kadar Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtıyor
Kiev'deki Türk iş insanı her gün 1000 kadar Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtıyor

YORUMLAR
500
Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor Kiev yakınındaki Buça'dan tahliyeler sürüyor Brovary bölgesindeki siviller tahliye ediliyor Brovary bölgesindeki siviller tahliye ediliyor

Ukrayna, Savaş, Türk, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiev'deki Türk iş insanı her gün 1000 kadar Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Çocuğun karnına yumruk atarak öldürmüştü! 3 yaşındaki kızının ölümüne sebep olan kadına 11 yıl 8 ay hapis
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:56 19 yaşındaki hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:13:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kiev'deki Türk iş insanı her gün 1000 kadar Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement