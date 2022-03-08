Son dakika haberi... Kiev'den gelen 7 aylık Asia, UMKE Sahra Hastanesi'nde tedavi edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kiev'den gelen 7 aylık Asia, UMKE Sahra Hastanesi'nde tedavi edildi

08.03.2022 16:13

Gelen son dakika haberine göre ? Romanya Siret Sınır Kapısı'nda bulunan UMKE ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Yana Koval ve 7 kişilik ailesini Sahra Hastanesi'nde ağırladı.

? Romanya Siret Sınır Kapısı'nda bulunan UMKE ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Yana Koval ve 7 kişilik ailesini Sahra Hastanesi'nde ağırladı. Anne Yana ile 7 aylık kızı Asia hastanede tedavi edildi.

Kiev'den gelerek Romanya'nın Siret Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Koval ailesi Kızılhaç gönüllüsü tarafından sağlık ihtiyacı olduğu için acil olarak T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin bulunduğu Sahra Hastanesi'ne getirildi. UMKE sağlık ekiplerinin yaptığı muayene ve inceleme sonucunda Asia bebeğin yüksek ateş şikayeti ve annesi Yana'nın üst solunum yolu enfeksiyonu ile soğuk algınlığı tedavi edildi.

Son dakika haberi... Kiev'den gelen 7 aylık Asia, UMKE Sahra Hastanesi'nde tedavi edildi
Son dakika haberi... Kiev'den gelen 7 aylık Asia, UMKE Sahra Hastanesi'nde tedavi edildi
Son dakika haberi... Kiev'den gelen 7 aylık Asia, UMKE Sahra Hastanesi'nde tedavi edildi

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UMKE ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında sağlık taraması yapıyor UMKE ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında sağlık taraması yapıyor UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sahra Hastaneleri, Romanya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kiev'den gelen 7 aylık Asia, UMKE Sahra Hastanesi'nde tedavi edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kiev'den gelen 7 aylık Asia, UMKE Sahra Hastanesi'nde tedavi edildi - Son Dakika
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