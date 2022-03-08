Son dakika haberi... Kiev'den gelen 7 aylık Asia, UMKE Sahra Hastanesi'nde tedavi edildi - Son Dakika

? Romanya Siret Sınır Kapısı'nda bulunan UMKE ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Yana Koval ve 7 kişilik ailesini Sahra Hastanesi'nde ağırladı. Anne Yana ile 7 aylık kızı Asia hastanede tedavi edildi.

Kiev'den gelerek Romanya'nın Siret Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Koval ailesi Kızılhaç gönüllüsü tarafından sağlık ihtiyacı olduğu için acil olarak T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin bulunduğu Sahra Hastanesi'ne getirildi. UMKE sağlık ekiplerinin yaptığı muayene ve inceleme sonucunda Asia bebeğin yüksek ateş şikayeti ve annesi Yana'nın üst solunum yolu enfeksiyonu ile soğuk algınlığı tedavi edildi.