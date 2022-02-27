Kiev'den gelen ilk kafile yaklaşık 48 saat sonra Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika

Kiev'den gelen ilk kafile yaklaşık 48 saat sonra Türkiye'ye ulaştı

Kiev'den evine saldırılan Türk gençleri yaşadığı korku dolu anları anlattı

EDİRNE - Ukrayna Kiev'den çatışma bölgesinden karayolu ile tahliye edilen 45 kişilik ilk Türk kafilesi'de yaklaşık 48 saatin ardından Edirne Kapıkule Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Gelenler arasında bulunan Burak Tanış isimli genç evine yapılan saldırı sonrası yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşayan Türklerin can güvenliğini sağlamak açısından ülkeden tahliye edilmesi kararı alınmıştı. Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı hamlesiyle Türkler bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Bugün sabah saatlerinde ilk kafilelerde Edirne'den otobüsle yurda giriş yaptı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan saat 15.50 sıralarında Kiev'den gelen bir otobüs dolusu yaklaşık 45 vatandaşta geldi.

Otobüsün önüne Türk bayrağı asıldı

Kapıkuleden giriş yapan otobüsün ön tarafına Türk Bayrağı asıldığı görüldü. Otobüsten inen vatandaşlar yetkililere teşekkürlerini iletti.

Kiev'de evine saldırı olduğunu ifade eden Burak Tanış isimli vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "Bizim evimiz saldırıya uğradı biz elçiliğe sığındık. Önceden bulunduğumuz bölgede çatışmalar devam ediyor. Biz tahliye edildik. Evdeydik saldırı anında. Saldırıya uğradıktan yaklaşık 2 saat sonra Ukrayna Polisi geldi kurtardı bizi. Daha sonra bizi elçiliğe emanet ettiler. Elçilik ağırladı bizi. Ertesi gün evimize gittiğimizde evimiz yağmalanmış durumdaydı. Fayanslar kırılmıştı odalara girilmişti" dedi.

Saldırı sırasında Burak Tanışla evde olduklarını ifade eden Almina Çakıroğlu, "Kiev'de çalışıyorduk ilk başlarda evde sığınıyorduk. Eve saldırı olunca Türk Büyükelçiliğine sığındık. Evimize bombalı saldırı olmadı ancak kapıyı açmazsak silahla saldıracaklarını söyleyen adamlar bizleri tehdit ettiler. Ukrayna Polisi'ne bizi Türk elçiliğine bırakın dedik. Eşyalarımızı toplayıp oraya gittik. 2 gün Türk Büyükelçiliğinde kaldık. Daha sonra tahliye edildik" diye konuştu.

"Allah devletimizden razı olsun"

Kiev'den Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan Emir Özkan, "Yolculuk gayet iyi geçti. Allah'a şükür vardık. Allah Devletimizden razı olsun bizi orada bırakmadı. Herkese teşekkür ederiz aileme selam yolluyorum. Biz çıkarken gördük bombalama devam ediyordu. Devletimiz çok güzel ayarlamış hiçbir zarar gelmedi" şeklinde konuştu.