Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı - Son Dakika
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Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı

25.02.2022 21:49

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Polonya sınır kapısına ulaştığı öğrenildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Polonya sınır kapısına ulaştığı öğrenildi.

Türk vatandaşları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Türk Büyükelçiliği tarafından otobüslerle tahliye ediliyor. Tahliye aşamasındaki ilk kafilede bulunan Türklerin, Polonya sınır kapısına ulaştığı bildirildi. Türk vatandaşlarının Polonya, Moldova ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a geleceği ve yolculuğun yaklaşık 2 gün süreceği açıklandı.

(İHA)

Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı
Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı
Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı
Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı

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Ukrayna, Polonya, Türk, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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