Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya sınır kapısına ulaştı - Son Dakika
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Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya sınır kapısına ulaştı

26.02.2022 19:53
Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya sınır kapısına ulaştı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Romanya sınır kapısına ulaştığı öğrenildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Romanya sınır kapısına ulaştığı öğrenildi.

Türk vatandaşlarının, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Türk Büyükelçiliği tarafından otobüslerle tahliyesine devam ediliyor. Tahliye aşamasındaki ilk kafilede bulunan Türklerin, Romanya sınır kapısına ulaştığı bildirildi. Türk vatandaşlarının Bulgaristan üzerinden İstanbul'a geleceği bildirilirken, tahliye otobüslerinin Romanya sınır kapısındaki trafik yoğunluğu nedeniyle durduğu öğrenildi. - KİEV

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Ukrayna, Romanya, Türk, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya sınır kapısına ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya sınır kapısına ulaştı - Son Dakika
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