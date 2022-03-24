Kiev'e bağlı bölgeler Rusya tarafından vuruldu - Son Dakika
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Kiev'e bağlı bölgeler Rusya tarafından vuruldu

24.03.2022 23:04

- Kiev'e bağlı bölgeler Rusya tarafından vuruldu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu.

- Kiev'e bağlı bölgeler Rusya tarafından vuruldu

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları 29 gündür devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu. Rus ordusunun bir yakıt deposunu vurduğu öne sürülürken, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kiev'e bağlı bölgeler Rusya tarafından vuruldu
Kiev'e bağlı bölgeler Rusya tarafından vuruldu

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Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev'e bağlı bölgeler Rusya tarafından vuruldu - Son Dakika


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