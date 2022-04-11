Kiev'e bağlı Gorenka köyü harabeye döndü - Son Dakika

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Ukrayna'nın Kiev bölgesinde Rus ordusunun hedefi olan Gorenka köyündeki evler, saldırıların ardından kullanılamaz hale geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 47. güne girildi. Kiev bölgesinde yer alan Gorenka köyü, saldırıların ardından harabeye döndü. Bazı evler kısmen yıkılırken, bazıları da yerle bir oldu. Savaşın izlerine köydeki tüm yapılarda rastlanırken, yıkımın boyutu havadan görüntülendi.

(İHA)