Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi - Son Dakika
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Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

04.03.2022 21:05

- Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.

- Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

KİEV - ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 9 gündür sürdürüyor. ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyu görüntüledi. Konvoyda zırhlı araçlar, tanklar ve toplar yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi - Son Dakika
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