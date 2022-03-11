Kiev'e ilerleyen Rus konvoyu dağılarak farklı noktalarda konuşlandı - Son Dakika

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki büyük Rus askeri konvoyunun büyük ölçüde dağıldığını ve farklı noktalarda yeniden konuşlandırıldığını gösteren yeni fotoğraflar paylaştı.

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yayınladığı fotoğraflara göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan 64 kilometre uzunluktaki Rus askeri konvoyu büyük ölçüde dağıldı ve farklı noktalarda yeniden konuşlandı. Konvoy en son Kiev'in kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarında görülürken, bunun Kiev'e doğru yeni bir hamlenin işareti olabileceği belirtildi. Konvoyun bölümlerinin havalimanı yakınlarındaki çevre kasabalarda konuşlandığı ifade edildi. Çekilen fotoğraflarda Kiev'in kuzeybatısındaki Berestyanka'daki bir yol boyunca ikmal kamyonları ve roketatarlar olduğu görüldü. Bazılarının ise Antonov Havaalanı yakınlarındaki Ozera'da bir kavşaktan geçtiği objektife yansıdı. Konvoyun farklı bir bölümünün ise Lubyanka'da olduğu, ormanlara ve ağaçlık alanlara konumlandığı belirtildi.

Başkent Kiev'e ilerleyen Rus konvoyunun farklı noktalarda konuşlanması, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin ülkenin farklı bölgelerinde yeni hedeflere (Lutsk, Ivano-Frankivsk, Dnipro) saldırı gerçekleştirmesinin ardından geldi.

(İHA)