Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı - Son Dakika
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Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı

25.02.2022 10:10

Rusya'nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.

Rusya'nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu devam ederken, sabah saatlerinde başkent Kiev'e yeniden saldırı gerçekleştirildi. Güne saldırılarla uyanan Kiev halkı ise sığınaklara koştu. Saldırının ardından Kiev'de bulunan otellerde de siren sesleri yükseldi. Sirenlerin ardından otellerde bulunanlar sığınaklara alındı. Güvenlik görevlilerinin eşliğinde sığınaklara alınanların bekleyişi sürüyor.

(Ali Osman Akın - Feyzullah Kahraman-İHA)

Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı
Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı
Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı

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Ukrayna, Saldırı, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'e saldırının ardından otellerde kalanlar sığınaklara alındı - Son Dakika
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