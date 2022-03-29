Kiev'e yakın bölgelerde saldırı altındaki köylerden kaçanlar çadırlarda yaşıyor - Son Dakika
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Kiev'e yakın bölgelerde saldırı altındaki köylerden kaçanlar çadırlarda yaşıyor

29.03.2022 20:05
Kiev'e yakın bölgelerde saldırı altındaki köylerden kaçanlar çadırlarda yaşıyor

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çeşitli bölgelerinde Rus saldırıları altındaki köylerden çıkabilen siviller, Brovari şehri merkezinde kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çeşitli bölgelerinde Rus saldırıları altındaki köylerden çıkabilen siviller, Brovari şehri merkezinde kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kiev bölgesinde bulunan ve şimdiye kadar çatışmaların sürdüğü Rubijnaia, Rudnicka ve diğer köylerden insani koridor açılarak tahliye edilen siviller, başkente yakın Brovari şehri merkezindeki çadırlara getiriliyor.

Savaştan kaçan sivillere burada sıcak yemek ikram ediliyor.

Rudnicka köylünden çıkabilen 70 yaşlarındaki Valentina Analolevnaya, yaşadığı köyde çatışmaların sürdüğünü, ülkeyi savunmak için hayatını kaybeden askerleri için çok üzüldüğünü belirterek, "Eşim köye kaldı, eve bakacak. Ben evden sadece torunların fotolarını alıp geldim." dedi.

Soyadını vermek istemeyen 70 yaşındaki kadın Tanya ise "Bir aydır susuz, elektriksiz ve telefonsuz yaşıyorduk." diye konuştu.

Savaşı hiç beklemediklerini belirten Tanya, "Bizim ne suçumuz var ki." ifadesini kullandı.

Kiev bölgesindeki bir köyden gelen 60 yaşındaki Tanya ise yaşadıkları yerlerde korkunç çatışmaların sürdüğünü vurgulayarak, annesinin köyde kaldığını, kısa sürede evlerine dönmek istediğini ifade etti.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiev'e yakın bölgelerde saldırı altındaki köylerden kaçanlar çadırlarda yaşıyor - Son Dakika


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