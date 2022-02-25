Kiev Halkı Güvenlik Kaygısıyla Kentten Ayrılıyor - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle başkent Kiev'deki birçok kişi daha güvenli bir yer arayışında. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Lohensk'in bağımsızlığını tanıyan Rusya, Ukrayna'ya kara, deniz ve havadan saldırıyor. Başkent Kiev'de sabah erken saatlerde patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtiliyor. Liman kentleri Odessa ve Maripol de Rusya'nın saldırılarının hedefinde olan bölgeler arasında