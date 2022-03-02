Kiev'i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu - Son Dakika
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Kiev'i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu

02.03.2022 03:52

- Kiev'i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya Savunma Bakanlığı'nın başkentteki bazı noktaları vuracağını duyurmasının ardından Kiev halkı kentten kaçmak için tren istasyonlarında izdihama neden oldu.

- Kiev'i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya Savunma Bakanlığı'nın başkentteki bazı noktaları vuracağını duyurmasının ardından Kiev halkı kentten kaçmak için tren istasyonlarında izdihama neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda bazı kentler Ukrayna güçlerinden kontrolünden çıkarken, Ukrayna'yı çevreleyen Rusya, saldırılarını başkent Kiev ve orta kısımlardaki kentlere yoğunlaştırdı. Ukrayna'ya balistik füzeler de dahil olmak üzere çok yönlü saldırılar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı yalan bilgilerin yayıldığını gerekçe göstererek Kiev'deki, Ukrayna istihbarat merkezleri ve teknoloji üslerinin vurulacağını duyurdu. Bu açıklamasının ardından Kiev'deki televizyon kulesine roket atışı yapıldı. Yapılan açıklamalar ve düzenlenen saldırıların ardından Kiev'deki sığınaklarda yaşayan vatandaşlar ise, tren istasyonlarına akın ederek kendilerini Polonya'ya giden trenlere atmaya çalıştı. Gün içinde tren istasyonlarına akın eden vatandaşlar, her gelen trene daha önce binmek için birbiriyle yarıştı. Bazı kişiler tren altında kalmak pahasına tren rayları üzerinden karşıdan karşıya geçerken, gece saatlerinde de izdiham olayları devam etti. Rus saldırılarından kaçmaya çalışan Ukraynalıların ülkeden kaçışı devam ederken, başta Türkiye olmak üzere bazı ülkeler de vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.

Kiev'i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu
Kiev'i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu
Kiev'i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu

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Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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