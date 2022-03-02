(KİEV)- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "düşman Başkente Yakın Noktalarda Güçlerini Topluyor, Şehri Savunmaya Hazırlanıyoruz" - Son Dakika
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(KİEV)- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "düşman Başkente Yakın Noktalarda Güçlerini Topluyor, Şehri Savunmaya Hazırlanıyoruz"

02.03.2022 15:18

- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "Düşman başkente yakın noktalarda güçlerini topluyor, şehri savunmaya hazırlanıyoruz" Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus birliklerinin Kiev'e yakın noktalarda saldırı için toplanmaya başladığını belirterek, "Düşman başkente yakın noktalarda...

- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "Düşman başkente yakın noktalarda güçlerini topluyor, şehri savunmaya hazırlanıyoruz"

KİEV - Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus birliklerinin Kiev'e yakın noktalarda saldırı için toplanmaya başladığını belirterek, "Düşman başkente yakın noktalarda güçlerini topluyor, şehri savunmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürürken, Rus ordusunun en önemli hedefi konumundaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Kiev'e yakın noktalarda toplandığını duyurarak, "Sevgili Kievliler, düşman Kiev'e yakın noktalarda güçlerini topluyor. Gece Beyaz Kilise'ye saldırdılar, Bucha ve Gostomel bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Kiev şehrini savunmaya hazırlanıyoruz. Tüm Kievlileri dirençlerini düşürmemeye çağırıyorum. Yanlış bilgilere inanmayın. Düşman, Ukraynalıları kırmak için birçok yalan yayıyor. Yalnızca resmi kaynaklara güvenin. Kiev ayakta kalacak. Savaşacağız" dedi.

Rus güçleri tarafından Kiev'deki televizyon kulesine saldırı yapıldığını ve 5 kişinin öldüğünü hatırlatan Belediye Başkanı Klitschko, "Güvenlik nedeniyle herkesten gereksiz yere dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. Siren çaldığı zaman lütfen sığınaklara gidin. Sokağa çıkma yasağına uyalım" sözlerini kullandı.

Belediye Başkanı Klitschko ayrıca, Kiev'de sokağa çıkma yasağının yerel saatle 22.00- 07.00 arasında sürdüğünü hatırlattı.

(KİEV)- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: düşman Başkente Yakın Noktalarda Güçlerini Topluyor, Şehri Savunmaya Hazırlanıyoruz
(KİEV)- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: düşman Başkente Yakın Noktalarda Güçlerini Topluyor, Şehri Savunmaya Hazırlanıyoruz
(KİEV)- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: düşman Başkente Yakın Noktalarda Güçlerini Topluyor, Şehri Savunmaya Hazırlanıyoruz

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Ukrayna, Saldırı, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (KİEV)- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: 'düşman Başkente Yakın Noktalarda Güçlerini Topluyor, Şehri Savunmaya Hazırlanıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: (KİEV)- Kiev Belediye Başkanı Klitschko: "düşman Başkente Yakın Noktalarda Güçlerini Topluyor, Şehri Savunmaya Hazırlanıyoruz" - Son Dakika
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