Kiev Klasik Orkestrası'ndan Bağımsızlık Meydanı'nda konser - Son Dakika
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Kiev Klasik Orkestrası'ndan Bağımsızlık Meydanı'nda konser

09.03.2022 15:52

- Kiev Klasik Orkestrası'ndan Bağımsızlık Meydanı'nda konser Rus saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da Kiev Klasik Orkestrası, gece boyu siren seslerinin yükseldiği Bağımsızlık Meydanı'nda "Özgür gökyüzü" mesajıyla konser verdi.

- Kiev Klasik Orkestrası'ndan Bağımsızlık Meydanı'nda konser

KİEV - Rus saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da Kiev Klasik Orkestrası, gece boyu siren seslerinin yükseldiği Bağımsızlık Meydanı'nda "Özgür gökyüzü" mesajıyla konser verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14. gününde devam ediyor. Sabah saatlerine kadar hava saldırısı uyarıları nedeniyle siren seslerinin duyulduğu başkent Kiev'den bu kez müzik sesleri yükseldi. Kiev Klasik Orkestrası, başkentin merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda saat 13.10'da Rusya'nın saldırılarına tepki olarak "Özgür gökyüzü" mesajıyla konser verdi. UNESCO Barış Sanatçısı Herman Makarenko'nun yönetimindeki orkestra, Ukrayna marşının yanı sıra birkaç besteyi çaldı.

Kiev Klasik Orkestrası'ndan Bağımsızlık Meydanı'nda konser
Kiev Klasik Orkestrası'ndan Bağımsızlık Meydanı'nda konser
Kiev Klasik Orkestrası'ndan Bağımsızlık Meydanı'nda konser

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev Klasik Orkestrası'ndan Bağımsızlık Meydanı'nda konser - Son Dakika


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