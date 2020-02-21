Kiev-Moskova treni karantinaya alındı - Son Dakika
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Kiev-Moskova treni karantinaya alındı

6 saat önce

Kiev-Moskova seferini yapan tren, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Kiev-Moskova treni karantinaya alındı, System.String[]

Kiev- Moskova seferini yapan tren, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den, Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya sefer düzenleyen Ukrayna Demir Yolları'na ait bir trenin, Rusya Federasyonu topraklarında yapılan sağlık taraması sonucunda Çinli bir vatandaşın ateşinin yüksek çıkması üzerine, vagon yolcularla birlikte karantinaya alındığı açıklandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Bryansk Bölgesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu 38 derece ateşi olan Çin vatandaşı ve onunla beraber aynı vagonda seyahat eden Özbekistan, Kanada, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının da dahil olduğu 21 kişi, Bryansk Enfeksiyon Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

Öte yandan 20 Şubat Perşembe günü Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilerek Ukrayna'ya getirilen 80'e yakın kişi, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Noviye Sanjari bölgesine sevk edilmişti. Karantina bölgesinin kendi yaşam yerlerine yakın olmasını protesto eden halk polisle çatışmış ve hükümeti zor durumda bırakmıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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