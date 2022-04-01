Kiev Prensesi Olga'nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı - Son Dakika

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- Kiev Prensesi Olga'nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Mikhailovsky Meydanı'nda bulunan Kiev Prensesi Olga'nın heykeli kum torbalarıyla kapatılarak korumaya alındı.

Rus ordusunun işgal ettiği Ukrayna'daki bölgelerde tedbir alınmaya devam ediliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Mikhailovsky Meydanı'nda bulunan Kiev Prensesi Olga'nın heykeli de saldırılar nedeniyle korumaya alındı. Heykelin etrafı önce brandalarla, daha sonra da Kiev halkı tarafından kum torbalarıyla kapatıldı.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde aynı yöntemle tarihi ve kültürel zenginlikler yaşanabilecek bir çatışmada zarar görmemesi için korumaya alınıyor.