Kiev Saldırılarında Sivil Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kiev Saldırılarında Sivil Can Kaybı Artıyor

16.03.2022 16:43

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da başkent Kiev'de saldırılar yoğunlaşıyor.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da başkent Kiev'de saldırılar yoğunlaşıyor. Kentin Obolon bölgesinde bir aparman binası hedef oldu. Görüntüleri VOA muhabiri Yan Boechat Kiev'den aktardı. Yerel saatle sabah 06.00 civarında düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Binadan yaklaşık 70 kişi tahliye edildi. Bölgede yaşanan ikinci bir saldırıda ise bir binanın önüne roket düştü. En az 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Saldırıda, yerde 3 metrelik bir çukur oluştu. Ukrayna'nın çeşitli kentlerine saldırılarını sürdüren Rus yetkililer sivilleri hedef almadıklarını iddia ediyor

YORUMLAR
500
Kiev'de Harabeye Dönen Apartman Binası Kiev'de Harabeye Dönen Apartman Binası Kiev'de Apartman Binası Vuruldu Kiev'de Apartman Binası Vuruldu

Ukrayna, İşgal, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Kiev Saldırılarında Sivil Can Kaybı Artıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:51:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kiev Saldırılarında Sivil Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement