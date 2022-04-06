Kiev savaşın ağır izlerini taşıyor - Son Dakika
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Kiev savaşın ağır izlerini taşıyor

06.04.2022 12:08

Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 42. gününde devam ediyor. Rusya'nın ağır bombardımanlarının hedefi olan Kiev bölgesi ise yıkımın ağır izlerini taşıyor. Rus askerlerinden temizlenen Brovary'de bir ATM merkezinin hasar aldığı görüldü. Savaşın acı izlerini taşıyan bir okul da saldırılarda kullanılamaz hale gelirken, sivillere ait araçlar hurdaya, evler harabeye döndü. Bir marketin de çatışmalarda büyük hasar aldığı kameraya yansıdı.

(İHA)

Kiev savaşın ağır izlerini taşıyor
Kiev savaşın ağır izlerini taşıyor
Kiev savaşın ağır izlerini taşıyor

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Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev savaşın ağır izlerini taşıyor - Son Dakika


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