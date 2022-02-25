Kiev sokakları siren sesleri ile inliyor - Son Dakika
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Kiev sokakları siren sesleri ile inliyor

25.02.2022 13:27

Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev, siren sesleri ile inlerken, güvenlik güçlerinin yeni patlamanın olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu ihbarının ardından bölgeye intikali kameralara yansıdı.

Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev, siren sesleri ile inlerken, güvenlik güçlerinin yeni patlamanın olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu ihbarının ardından bölgeye intikali kameralara yansıdı.

Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik operasyonunda başkent Kiev'e kadar ilerlemesi tedirginlik ve paniği arttırdı. Ukraynalı vatandaşlar sığınaklarda can güvenliğini sağlamaya çalışırken siviller sokaklara çıkmaya cesaret edemiyor. Başkent Kiev'de yeniden siren seslerinin yükselmesi bölgedeki paniği yeniden arttırdı. Sabah saatlerinde Kiev'e yapılan saldırının ardından başlayan ve durmayan siren sesleri ile inleyen Kiev Emniyet Müdürlüğü önündeki güvenlik güçlerinin koşuşturması kameralara yansıdı. Ekiplerin bir patlama üzerine çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye yoğunlaştığı öğrenildi.

Kiev'deki zor koşullarda görevlerini yapmaya çalışan basın mensuplarının ise çelik kask ve yelek giyerek görevini yapmaya çalışması dikkat çekiyor.

Kiev sokakları siren sesleri ile inliyor
Kiev sokakları siren sesleri ile inliyor
Kiev sokakları siren sesleri ile inliyor

YORUMLAR
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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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