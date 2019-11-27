Son Dakika Haberleri: Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
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Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı

6 saat önce

Çiftlik Bank üzerinden vurgun yapan firari Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı.

Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı, System.String[]

Çiftlik Bank üzerinden vurgun yapan firari Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı.


Türkiye'de kurduğu Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edilmiş, başına 350 bin dolarlık ödül konduğuna dair bilgileri içeren afişler Kiev sokaklarına asılmıştı. Aydın tarafından mağdur edilmiş Türk vatandaşları tarafından asılan afişler, bazı kişilerce Kiev sokaklarından söküldü. Bunun üzerine mağdurlar Kiev'in merkezinde farklı noktalara yeni afişler astı.


Interpol tarafından aranan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl gittiği ise henüz tespit edilemedi. - KİEV

Çiftlik Bank, Ukrayna, Aydın, Kiev, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
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