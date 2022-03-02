Kiev ve Harkov'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Kiev ve Harkov'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı

02.03.2022 18:37

- Kiev ve Harkov'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı Ukrayna'da başkent Kiev ve Harkov'dan gelen tarifeli trenlerle Çernivtsi'ye gelen Türk vatandaşları, "Durum çok sıkıntılı. Kiev'de Ukrayna halkı çok zor zamanlar geçiriyor" dedi.

- Kiev ve Harkov'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı

ÇERNİVTSİ - Ukrayna'da başkent Kiev ve Harkov'dan gelen tarifeli trenlerle Çernivtsi'ye gelen Türk vatandaşları, "Durum çok sıkıntılı. Kiev'de Ukrayna halkı çok zor zamanlar geçiriyor" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken Türk vatandaşlarının tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen tren Kiev'den Çernivtsi'ye geldi. Kiev ve Harkov'dan gelen tarifeli trende birçok Türk vatandaşının yanı sıra farklı ülke vatandaşları da yer alıyor. Alana ulaşanlar konsolosluk yetkilileri tarafından hazır bekletilen otobüslerle Romanya sınırlarına gönderildi.

"Bebeğimiz nedeniyle sığınağa inemedik"

Kiev'de yaşadığını ve bebeği nedeniyle sığınağa da inemediği için çok zor zamanlar geçirdiğini belirten bir vatandaş "Çok zor zamanlar geçirdik bebeğimiz olduğu için sığınağa da inemedik çok soğuktu. Kalanların Allah yardımcısı olsun devletime de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Oğlumu Kiev'den çıkarabilmek için her şeyi yaptım"

Çocuğunu Kiev'den çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten bir vatandaş ise, "Durum çok sıkıntılı. Kiev'de Ukrayna halkı çok zor zamanlar geçiriyor. Allah onların yardımcısı olsun. Ben oğlumu oradan çıkarmak için elimden gelen her şeyi yaptım ve oradan çıktık" dedi.

"Türkiye bize yardımcı oluyor"

Kiev'de öğrenci olduğunu ve Türkiye'nin kendisine yardımcı olduğunu belirten bir Azerbaycan vatandaşı ise "Gece sabaha karşı şehire bombalar yağıyordu. Bu esnada herkes birbirinin hatta çocukların üzerinden geçiyordu sağ kalmak için. Azerbaycanlıyız Türkiye yardımcı oluyor inşallah İstanbul'a gideceğiz" dedi.

"İki günde 2 bin vatandaşımızı tahliye gerçekleştirdik"

Çirnivisti'de tahliyeleri gerçekleştiren Türkiye Odessa konsolosluğu yetkilisi iki günde 2 bin Türk vatandaşının tahliye edildiğini ve bu tahliyeler sırasında Türk vatandaşlarının yanı sıra başa Azerbaycan olmak üzere farklı ülkelerinde vatandaşlarına imkanlar dahilinde yardım edildiğini belirterek, "Bugün 700 Türk vatandaşını daha evine gönderiyoruz. Kim gelirse gelsin buraya biz burada bekliyoruz kendilerini, herkesi Türkiye'ye göndereceğiz. Şimdi arabalarımız gidiyor. Şu ana kadar Çirnivisti'de 2 bin Türk vatandaşı tahliye ettik daha yolda olan 2 trenimiz var. Sadece Türk vatandaşları değil otobüsler de yer olması koşuluyla buradan çıkmak isteyen başka ülke vatandaşlarını da bu noktadan çıkartıyoruz" dedi.

Kiev ve Harkov'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı
Kiev ve Harkov'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı
Kiev ve Harkov'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı
Kiev ve Harkov'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı
Kiev ve Harkov'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı

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Türkiye, Ukrayna, Kiev, Türk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiev ve Harkov'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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